В Днепре неадекват с ножом изрезал пассажиров маршрутки: жуткие фото

В Днепре в маршрутном такси во время движения произошла поножовщина, двое человек ранены.

Об этом сообщили сотрудники патрульной полиции Днепропетровской области, передает городской сайт Dnepr24.

Отмечается, что нападение на пассажиров произошло в маршрутке №21 во время движения по улице Маршала Малиновского. Между пассажирами возник словесный конфликт, который перетек в драку, а затем один из участников достал нож и нанес им ранения двум своим оппонентам – мужчине и женщине. После этого он выбежал из салона и попытался скрыться, однако спустя некоторое время был задержан правоохранителями.

Потерпевшие были доставлены в местную больницу, а нападавший – в отделение полиции. Открыто уголовное производство, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Апостроф", 1 мая в одном из общежитий Житомира 18-летнего студента колледжа ударили ножом, пострадавший был госпитализирован, а нападавшего задержали на месте происшествия.