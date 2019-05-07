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​На Донбассе ликвидирован боевик "Рокер": фото

вторник, 07 мая 2019, 23:04
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7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика НВФ Александра Сычева по кличке "Рокер".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer вTwitter.

"Сычев Александр Владимирович "Рокер" (Енакиево, 12/11/91, https://myrotvorets.center/criminal/sychev-aleksandr-vladimirovich/ …) погиб 07/05/19 в р-не Горловки", - говорится в сообщении.

Известно, что боевик числится в списках "Миротворца". Его отец, Владимир Сычев, был ликвидирован в июле 2017 года.

Как сообщал "Апостроф", 3 мая украинские военнослужащие ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе Юлию Чередниченко (Орлову). На одном из фото рядом с "ополченкой" боевиков можно увидеть надпись: "Наши деды дошли до Берлина, а мы дойдем до Киева".

Ранее стало известно о ликвидации бойцами ВСУ на Донбассе боевика НВФ Сергея Тереника "Севера".

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