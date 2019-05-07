В Киеве объявили в розыск парочку наглых воров: фото

Двое неизвестных в киевском супермаркете Metro похитили мобильный телефон iPhoneX, фото их лиц, а также автомобиля опубликованы в публичном доступе.

Фотографии были опубликованы в паблике "Киев оперативный" на странице в Facebook.

Отмечается, что заявление в полицию уже было написано. Пользователей соцсетей попросили помочь следствию и выявить воров.

"В супермаркете METRO эта парочка похитила iPhone X. К сожалению, есть только неважное фото их и авто, на котором они уехали - Renault. Заявление в полицию написано, но может быть кто-то поможет?" - отметил автор поста.

При этом в комментариях к посту было отмечено, что парочка злоумышленников вряд ли сможет воспользоваться телефоном или продать его по выгодной цене, поскольку в такого рода гаджетах установлена специальная система защиты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Деснянском районе Киева "поймали на горячем" вора, который совершил кражу подвесных кабелей на лифтовом оборудовании одной из многоэтажек. Вора удалось задержать благодаря срабатыванию охранной сигнализации на лифтовом оборудовании дома.