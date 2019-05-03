В Киеве полиция с погоней поймала банду квартирных воров: фото и видео

В Киеве правоохранители задержали банду из троих серийных квартирных воров, у них при себе обнаружены инструменты для взлома и другие вещественные доказательства.

Об этом сообщило издание "Киев оперативный".

Отмечается, что преступники были выявлены в ходе профилактических мероприятий полиции.

"Сотрудники уголовного розыска Главного управления полиции в городе Киеве, проводя профилактические мероприятия и отрабатывая информацию о вероятных квартирных кражах в Деснянском районе, обнаружили очередную банду квартирных воров", - отметили журналисты.

Полицейские не сумели сразу задержать злоумышленников – те попытались сбежать на авто. Однако движение их транспорта было заблокировано, и всех троих воров задержали.

"Как только преступники сделали свое дело, мгновенно сели в автомобиль Renault и началась погоня. На Закревского, 37, правоохранители заблокировали движение беглецам… Все трое задержаны, во время проверки найдено много краденых вещей и различные ключи и отмычки", - добавили в издании.

Как сообщал "Апостроф", ранее полиция Киева сумела задержать угонщика, после того, как один из правоохранителей сел к нему в угнанное авто и применил табельное оружие.