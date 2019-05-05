В Киеве поймали вора, "работавшего" в многоэтажках: опубликованы фото

В Деснянском районе столицы "поймали на горячем" вора, который совершил кражу подвесных кабелей на лифтовом оборудовании одной из многоэтажек.
Об этом сообщается в сообществе Троещина FB.
Происшествие произошло на улице Каштановой, 1/9. Вора удалось задержать благодаря срабатыванию охранной сигнализации на лифтовом оборудовании дома.
Злоумышленник успел посрезать лифтовые кабели.
"Воры должны сидеть в тюрьме, а не обворовывать наш район!!! Давайте сделаем это лицо известной, может кто узнает его...", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Апостроф", в Харькове на "горячем" поймали преступника, который средь бела дня пытался украсть детскую коляску с поликлиники.
Ранее в Киеве полицейские задержали грабителя, который вместе с сообщником проник в офис, охраняемый сигнализацией.