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В Киеве поймали вора, "работавшего" в многоэтажках: опубликованы фото

воскресенье, 05 мая 2019, 00:28
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В Деснянском районе столицы "поймали на горячем" вора, который совершил кражу подвесных кабелей на лифтовом оборудовании одной из многоэтажек.

Об этом сообщается в сообществе Троещина FB.

Происшествие произошло на улице Каштановой, 1/9. Вора удалось задержать благодаря срабатыванию охранной сигнализации на лифтовом оборудовании дома.

Злоумышленник успел посрезать лифтовые кабели.

"Воры должны сидеть в тюрьме, а не обворовывать наш район!!! Давайте сделаем это лицо известной, может кто узнает его...", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове на "горячем" поймали преступника, который средь бела дня пытался украсть детскую коляску с поликлиники.

Ранее в Киеве полицейские задержали грабителя, который вместе с сообщником проник в офис, охраняемый сигнализацией.

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