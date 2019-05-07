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В сети раскрыли фейк про мощный обстрел Донбасса украинскими "Градами": видео

вторник, 07 мая 2019, 08:57
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В сети рассекретили фейк российских оккупантов, которые заявили об обстреле Донбасса воинами ВСУ.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Так называемый "депутат Народного Совета ДНР" Владислав Бриг написал на своей странице в соцсети, что украинские военные обстреляли с "Града" Донбасс, опубликовав видео.

"Разоблачающий фейки Бриг - это смешно уже само по себе. И, как обычно, дядя не мог не спи*деть. Увы и ах, "херачащие по Донбассу бендеровцы" - на самом деле беларусы на полигоне Полесский", - отметил блогер Necro Mancer и разместил доказательство этого.

Как сообщал "Апостроф", боевики так называемой ДНР придумали очередную "страшилку" для мирного населения о том, что бойцы Службы безопасности Украины с помощью мобильных телефонов гражданских "минируют" здания на оккупированной территории.

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