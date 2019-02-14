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В Google опровергли наглый фейк боевиков ДНР о сотрудничестве

четверг, 14 февраля 2019, 21:47

В компании Google опровергли заявление террористов ДНР об оказании им технического содействия.

Об этом говорится в ответе Google на запрос "Новостей Донбасса".

"Эта информация не соответствует действительности", - говорится в ответе пресс-службы компании.

Ранее "министр связи ДНР" Виктор Яценко заявил, что компания Google пообещала оккупационным властям оказать техническую помощь в организации доступа к определенным ресурсам.

"Google, понимая что у нас существуют сложности с пирингом на площадках Украины, предложил разместить у нас в Донецке собственное оборудование - которое кэширует и позволит сделать более комфортным, быстрым доступ к таким контентным сайтам, как YouTube и Google", - сказал Яценко

Отметим, что пиринг - соглашение интернет-операторов об обмене трафиком между своими сетями.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали личные данные предателей Украины на службе ДНР.

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