Винница на полметра ушла под воду: опубликованы фото и видео мощного потопа

Вечером 6 мая в Виннице прошел сильный ливень, который затопил дороги, в том числе и некоторые участки основных магистралей города.

Об этом сообщает сайт "0432.ua".

В частности, из-за высокого уровня воды на улицах остановился электротранспорт.

Местные жители публикуют в социальных сетях фото и видео потопа. Сообщалось о "плавающих" автомобилях на улице Киевской и возле Центрального автовокзала, на улице Князей Кориатовичей и Соборной.

Сайт "Варта-1" также сообщает, что потоп произошел из-за забитой сточной канализации. Уровень воды местами достигал полуметра и заливал двери машин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Бережанском районе Тернопольской области 28 апреля вследствие длительных осадков произошел масштабный потоп, после которого подтоплено оказалось 34 частных дома.