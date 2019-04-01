Потоп в центре Киева: опубликовано снятое с высоты видео горячего "гейзера"

Появилось видео серьезного прорыва трубы с горячей водой, который произошел 1 апреля на улице Деловой (Димитрова).

Запись опубликована на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

Масштабное ЧП спровоцировало целый потоп горячей воды на улицах столицы. Потоки грязной воды были зафиксированы от Национального университета физического воспитания и спорта Украины.

"Перекресток улицы Деловой с Васильковской. Найден источник потопа", - отметили в паблике, указывая на прорыв среди улицы.

На видео заметно, как некоторые автомобили пытаются объехать потоки воды по тротуару, создавая потенциально опасные для дорожного движения ситуации.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 25 марта в Киеве также прорывало трубу с горячей водой. Инцидент произошел на улице Гната Юры между домами 1/11 и 3. В результате прорыва кипятком залило всю проезжую часть улицы.