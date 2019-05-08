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Катастрофа в Шереметьево: аэропорт опубликовал поминутную хронологию событий

среда, 08 мая 2019, 13:42
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Аэропорт Шереметьево обнародовал поминутную хронологию катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100.

Об этом сообщают на сайте аэропорта.

Отмечают, что после возгорания самолета пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия через 1 минуту с опережением государственных нормативных требований.

В сообщении подчеркнули, что нормативное время прибытия пожарно-спасательных расчетов – 3 минуты с момента объявления сигнала "Тревога".

Также опубликовали хронологию по материалам данных производственных систем, радиоданных переговоров (время московское):

  • 18:02 – Рейс SU1492 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел по маршруту "Москва. Шереметьево – Мурманск".
  • 18:12 – Командир ВС (КВС) доложил диспетчеру ОрВД о возврате в аэропорт вылета по причине отказа радиосвязи.
  • 18:13 – КВС повторно доложил диспетчеру ОрВД о потере радиосвязи и дополнительно о потере автоматического управления ВС.
  • 18:14 – Руководитель полетов ОрВД сообщил Сменному начальнику аэропорта (СНА) Шереметьево о возврате с воздуха рейса SU1492. По докладу КВС, причина - отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме.
  • 18:30 – Посадка ВС на ИВПП 24L. После посадки произошло возгорание ВС.
  • 18:31 – Руководителем полетов ОрВД объявлена "Тревога".
  • 18:31 – Выпущены аварийные трапы, производится эвакуация пассажиров из самолета силами экипажа.
  • 18:32 – Прибытие первого пожарного расчета аварийно-спасательной команды аэропорта Шереметьево (далее – АСК), начало тушения ВС.
  • 18:32 – Прибытие второго пожарного расчета АСК, спасение и эвакуация пассажиров и членов экипажа силами АСК Шереметьево.
  • 18.33 – Прибытие дополнительных 4-х расчетов АСК.
  • 18:35 – Спасатели АСК аэропорта вошли в горящий борт.
  • 18:48 – Пожар на ВС полностью потушен.

Для ликвидации катастрофы были задействованы 26 спасателей на 6 аэродромных пожарных автомобилях. Также на место прибыли и 4 кареты скорой медицинской помощи. К тому же, для тушения пожара использовали:

  • 1 дополнительный резервный АПА использовался для создания резерва огнетушащего состава.
  • 1 автомобиль газодымозащитной службы (ГДЗС) для создания звеньев ГДЗС по тушению пожара внутри фюзеляжа и проведения аварийно-спасательных работ.
  • 73 тонны огнетушащего состава из них 6,5 тонн пенообразователя.

"Правовая и профессиональная оценка деятельности всех лиц, причастных к данному событию, будет дана Следственным комитетом России и Межгосударственным авиационным комитетом", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", опубликована расшифровка переговоров сотрудников экстренных служб аэропорта Шереметьево в первые минуты ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100, в котором погиб 41 человек.

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