Земляк Януковича: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

На Донбассе в возрасте 31 года погиб очередной боевик из "местных" – рожденный в Енакиево Донецкой области Дмитрий Козлов.

Об этом написал блогер Necro Mancer у себя в Twitter-аккаунте.

"Козлов Дмитрий Анатольевич, Енакиево, 30/07/87", - написал он.

Блогер отметил, что обстоятельства, при которых погиб боевик, пока не выяснены.

"Стал грузом 200 06/05/19 (обстоятельства требуют уточнения)", - добавил Necro Mancer.

В базе "Миротворец" отмечено, что Козлов вступил на "службу" в боевые подразделения террористической организации ДНР в 2014 году, и дослужился до старшего наводчика огня. В родном Енакиево у него осталась мать 1964 года рождения, а по странице в соцсети можно понять, что боевик был женат и воспитывал трех детей.

Как сообщал "Апостроф", 3 мая украинские военнослужащие ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе Юлию Чередниченко.