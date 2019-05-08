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Земляк Януковича: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

среда, 08 мая 2019, 03:37
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На Донбассе в возрасте 31 года погиб очередной боевик из "местных" – рожденный в Енакиево Донецкой области Дмитрий Козлов.

Об этом написал блогер Necro Mancer у себя в Twitter-аккаунте.

"Козлов Дмитрий Анатольевич, Енакиево, 30/07/87", - написал он.

Блогер отметил, что обстоятельства, при которых погиб боевик, пока не выяснены.

"Стал грузом 200 06/05/19 (обстоятельства требуют уточнения)", - добавил Necro Mancer.

В базе "Миротворец" отмечено, что Козлов вступил на "службу" в боевые подразделения террористической организации ДНР в 2014 году, и дослужился до старшего наводчика огня. В родном Енакиево у него осталась мать 1964 года рождения, а по странице в соцсети можно понять, что боевик был женат и воспитывал трех детей.

Как сообщал "Апостроф", 3 мая украинские военнослужащие ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе Юлию Чередниченко.

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