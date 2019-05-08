Парад гуманитарки из России: появились новые фото военной техники в Донецке

В оккупированном Донецке активно идет подготовка к военному параду 9 мая, посвященному Дню победы: боевики согнали в город тяжелую технику.

Соответствующие фото были опубликованы на Facebook странице украинского военнослужащего и блогера Анатолия "Штирлица" Штефана.

Как можно увидеть на опубликованных фото, в параде примут участие танки, БМП, реактивные системы залпового огня и другая техника.

"Хроники "гражданской войны или генеральная репетиция парада гуманитарки из РФ в Донецк", – с иронией комментирует фото Штефан.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 4 мая в оккупированном Севастополе состоялась репетиция военного парада, приуроченного к Дню победы.

Кроме того, 3 мая боевики в Донецке устроили репетицию парада с раритетной техникой.