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Плевать на мирных жителей: стало известно о подлых действиях боевиков ДНР

среда, 08 мая 2019, 16:52
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Боевики на Донбассе объявили через миссию наблюдателей ОБСЕ о том, что в одностороннем порядке отказываются выполнять режим прекращения огня вдоль линии соприкосновения.

Об этом сообщила пресс-служба Операции объединенных сил на странице в Facebook.

Отмечается, что о прекращении боевиками "режима тишины" ОБСЕ сообщили в Совместный центр контроля и координации утром в среду, 8 мая.

"По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10.00 08 мая 2019 года от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения", - отметили в ООС.

Решение боевиков привело к тому, что подразделениям ОС пришлось приостановить работы в Марьинке и Красногоровке по восстановлению зданий и жилых массивов, поврежденных из-за попадания снарядов.

"Данный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов по дальнейшему обострению социальной напряженности в регионе и обострению вооруженного конфликта в целом", - говорится в посте.

Как сообщал "Апостроф", с начала мая российско-оккупационные войска не переставали атаковать позиции украинских защитниковна Донбассе, в том числе и из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

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