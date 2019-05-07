Стало известно о новом нашествии российских военных на Донбассе

На оккупированную территорию Донбасс прибыли специально сформированные группы снайперов, а также инструкторы из России, которые будут проводить учебные сборы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, командование оккупантов уделяет особое внимание применению снайперов для нанесения потерь личному составу войск ООС, а также обострению ситуацию на Донбассе.

"Под руководством прибывших из РФ инструкторов с 3 мая этого года проходят учебные сборы со снайперами соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. В ходе подготовки снайперов используются исследовательские образцы крупнокалиберных снайперских винтовок и переоборудованные противотанковые ружья", – говорится в сообщении.

Как утверждается, кроме инструкторов, на Донбасс прибыли также специально сформированные группы снайперов одной из российских ЧВК для исполнения "особенных" заданий.

"Наряду с нанесением потерь личному составу объединенных сил деятельность наемников направлена на провоцирование обострения обстановки путем обстрелов позиций своих войск для обвинения украинских подразделений в ведении огня", – сообщают разведчики.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 мая в ходе визита на позиции украинских военнослужащих на Донбассе президент Петр Порошенко назначил нового командующего Объединенными силами, им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.