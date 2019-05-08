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Под Одессой депутат от БПП получил пулю: подробности вооруженного конфликта

среда, 08 мая 2019, 09:28
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7 мая в гостинице села Санжейка Овидиопольского района Одесской области в результате конфликта ранен народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Урбанский.

Об этом в комментарии изданию "Думская" сообщил председатель Одесского облсовета и брат нардепа Анатолий Урбанский.

"Стреляли в моего брата. Нападение не связано с парламентской деятельностью: брат заступился за свою жену, к которой с оскорблениями стал приставать директор частного отеля. Брат приехал туда с женой по приглашению друзей. Выстрел из травматического оружия был произведен в ногу, есть проникающее ранение", - сообщил он.

В то же время издание "Крапка" сообщает, что жена нардепа якобы вела себя неподобающе.

"Она вместе с подругами проводила тренинг. Владелец гостиницы сделал им замечание, что возмутило Урбанского. Возникла словесная перепалка, которая переросла в бытовой конфликт. Одессит достал резиновый пистолет и выстрелил", - сообщает источник издания в полиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Московской области (РФ) в населенном пункте Балашиха киллер расстрелял бизнесмена, но тот остался в живых.

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