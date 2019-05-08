В России бизнесмен выжил после 11 выстрелов: видео "работы" киллера

В Московской области (РФ) в населенном пункте Балашиха киллер расстрелял бизнесмена, но тот остался в живых.

Об этом сообщило издание LifeShot через канал в Telegram.

Отмечается, что у бизнесмена зафиксировано семь огнестрельных ранений, ни одно из которых не критичное. Врачам пришлось извлекать пули из ног и плеча потерпевшего, он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

"Минимум 11 раз выстрелили сегодня утром в предпринимателя из Подмосковья — Дмитрия Сарова. Неизвестный в медицинской маске расстрелял его из пистолета. У Дмитрия 7 ранений — пули в обеих ногах и в плече. Мужчина выжил, сейчас он в больнице", - сообщили журналисты.

Близкие бизнесмена заметили киллера, однако уточнили, что его не знают. Правоохранители в данный момент заняты поисками стрелка.

"Нападавшего ищут. Жена Дмитрия говорит, что их семье никто не угрожал, а киллера она видит впервые", - добавили в издании.

Как сообщал "Апостроф", 6 мая в Харькове произошла стрельба, в результате которой тяжело ранили полицейского.