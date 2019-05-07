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Любовные страсти: фото и новые детали стрельбы, открытой в Киеве известным добровольцем

вторник, 07 мая 2019, 07:00
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Киевская прокуратура сообщила о подозрении 45-летнему киевлянину Владимиру Регеше, который из хулиганских побуждений открыл стрельбу в Киеве и ранил журналиста.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленника после инцидента задержали. Во время обыска его авто правоохранители изъяли карабин "Сайга" Н-04132530 калибра 7,62 мм, патроны 7,62*39мм, магазины емкостью 20 патронов калибра 7,62 мм, магазины емкостью 30 патронов калибра 7,62*39 мм, два пустых магазина, 1 патрон калибра 5,45 мм и 1 набор калибра 9*18мм.

По результатам следствия мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного части 4 статьи 296 УК Украины (грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 45-летний киевлянин Владимир Регеша во время словесного конфликта с компанией молодых людей, которые отдыхали в заведении "Портер паб" на Оболони, совершил 6 выстрелов из винтовки. Вследствие этого одна из пуль попала в ногу журналисту издание "Настоящее время" Владимиру Рунцу. Также выяснилось, что Регеша оказался добровольцем "Правого сектора", командиром подразделения разведки с позывным "Санта".

Как уточнил военный эксперт Юрий Колесников на своей странице в Facebook, Владимир Рунец и Владимир Регеша "Санта" - друзья, по крайней мере были близки друзьями. Именно поэтому в этой истории оказался Рунец.

"Долгое время продолжается конфликт между "Сантой" и женщиной - не знаю, стоит ли писать ее имя - из-за которой произошел конфликт. Рунец пытался остановить это. И максимально сдерживал ситуацию. Но они уже настолько взвинтили друг друга, что ситуация взорвалась, как только пара увиделась. Там уже не важна была причина", - написал он.

В сети также прокомментировали ситуацию.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве пьяная драка переросла в стрельбу с двумя ранеными.

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