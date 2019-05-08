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Под Павлополем погиб украинский боец

среда, 08 мая 2019, 15:18
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В среду, 8 мая, на Донбассе оккупационные войска убили бойца ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

С начала суток противник провел две вооруженные провокации в зоне ООС. Огонь из запрещенных образцов оружия боевики не открывали. Однако ночью они обстреляли позиции украинских войск в районе Марьинки и Павлополя из гранатометов и стрелкового оружия.

"К сожалению, с начала этого периода Объединенные силы потерпели невосполнимой утраты. Так, в результате ночного обстрела российско-оккупационными войсками оборонительных позиций украинских войск в районе Павлополя, получил ранение, несовместимое с жизнью, военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 6 мая на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил погиб житель Каховского района Херсонской области Виктор Бондаренко.

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