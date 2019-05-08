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Стала известна фамилия украинского бойца из-под Херсона, погибшего на Донбассе: фото

среда, 08 мая 2019, 06:59
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6 мая на востоке Украины в зоне проведения операции Объединенных сил погиб житель Каховского района Херсонской области Виктор Бондаренко.

Как сообщает местная пресса, у военнослужащего 57-й бригады остался 11-летний сын.

О том, где именно и при каких обстоятельствах погиб защитник Украины местные журналисты не отмечают.

"Сложно найти слова, которые бы смогли уменьшить боль человека, который потерял родного или близкого. Разделяем вашу боль и горе", - говорится в сообщении районного совета.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 6 мая в ходе визита к позициям украинских военнослужащих на Донбассе президент Петр Порошенко назначил нового командующего Объединенными силами, им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

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