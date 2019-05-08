Стала известна фамилия украинского десантника, погибшего под Павлополем: фото

В среду, 8 мая, на Донбассе под Павлополем погиб украинский военнослужащий ВСУ Владимир Коваль.

Об этом сообщают на странице "79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев" в Facebook.

"В одной из позиций на Приазовье в результате прицельного обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований в ходе двустороннего боя от тяжелого ранения погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины, командир десантно-штурмового отделения старшина Коваль Владимир Валентинович", - написали в сети.

Также отмечают, что солдат ВСУ был уроженцем Хмельницкой области. Дома у него остались жена и дочь.

Как сообщал "Апостроф", 6 мая на востоке Украиныв зоне проведения операции Объединенных сил погиб житель Каховского района Херсонской области Виктор Бондаренко.