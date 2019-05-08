Зверское избиение журналиста в Черкассах: прокурор рассказал о версиях нападения

Сотрудники правоохранительных органов города Черкассы рассматривают сразу несколько различных версий нападения на журналиста Вадима Комарова.

Об этом рассказал для "UA Черкассы" прокурор Черкасской прокуратуры Юрий Рудык.

Он уточнил, что полиция уже нашла свидетелей происшествия.

По сведениям прокурора, было открыто уголовное производство по ст.15 и 115 УК Украины, виновникам, при установлении вины грозит от пяти лет лишения свободы.

"Проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту покушения на убийство видеоблогера, главного редактора и основателя газеты " Черкаські відгуки" Вадима Комарова. В этот момент есть ряд версий, следствием отрабатываются. Однако говорить о них не могу, потому что есть тайна досудебного следствия", - отметил прокурор.

В субботу, 4 мая утром в Черкассах неизвестные напали на черкасского журналиста Вадима Комарова и сильно его избили. Мужчина был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой.

Как сообщал "Апостроф", вечером 4 мая стало известно, что Вадим Комаров после проведенной операции впал в кому.