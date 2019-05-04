В Черкассах жестоко избитый журналист впал в кому: первые подробности

В Черкассах жестко избили известного журналиста Вадима Комарова. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение Третьей городской больницы.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Александр Радуцкий.

Известно, что Комаров после операции впал в кому.

Вадим Комаров часто поднимал в своих расследованиях резонансные темы. В частности, он писал об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Кроме того, в 2016 году журналиста пытались застрелить.

В свою очередь председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко связал нападение на Комарова с его профессиональной деятельностью.

"Он постоянно критиковал, был первым, кто освещал протест в местной колонии, вел трансляции на своей странице", - сказал он в комментарии "Громадському".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье мужчина избил, изнасиловал и ограбил 40-летнюю женщину-водителя трамвая.