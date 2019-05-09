Простите, мы не все такие: что говорил Доренко на Майдане в Киеве, видео

9 мая скончался российский журналист Сергей Доренко, который поддерживал Украину во время Революции Достоинства на Майдане Независимости.

Ранее Доренко поддерживал Украину и на Майдане извинялся перед украинцами за Путина.

"Я хочу извиниться перед вами. Не я их сюда посылал и не граждане России посылали. И, тем не менее, они также граждане России. И я хочу извиниться перед вами за Путина и извиниться за Лужкова", – говорил Доренко присутствующим. Также он тогда попросил их "одолжить" Леонида Кучму, чтобы, когда они посадят Путина в железную клетку во время революции в России, иметь возможность показать народу обоих президентов за железной решеткой.

"Они украли у вас все, и Украину, надеясь, что у вас больше нет достоинства, что вы больше никогда не сможете сказать им "нет". И потому они пошли на циничную, подлую акцию, когда украли ваш выбор, надеясь, что вы больше никогда не будете сопротивляться, что вы больше не люди. И вы сказали "нет". Вы достигли многого, они вас боятся. Вы единственная на сегодня политическая сила в Украине. Все политики, которые добывают в борьбе ваши интересы, получают силу, которую излучает ваш замечательный, исключительный народ", - говорил Доренко.

Также журналист заявлял, что хотел бы увидеть такой народ и такие же палатки на Красной площади.

В 2014 году Доренко заговорил по-другому.

"Если есть время подождать, а у России есть время подождать... пока они приползут, а приползут они всегда сюда. Потому что иллюзия, что Америка каким-то образом заплатит за их песни на Майдане и за то, что они мочатся сейчас массово в подземных переходах… за это Америка, может, и не будет платить очень щедро", – говорил Доренко в комментарии российскому телевидению в марте 2014 года.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото и видео с места смертельной аварии в Москве, в которой в четверг, 9 мая, погиб журналист Сергей Доренко.