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В Москве после ДТП умер известный российский журналист: фото

четверг, 09 мая 2019, 20:23
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Известный российский журналист Сергей Доренко попал в аварию в Москве (Россия), после чего скончался не приходя в сознание.

Об этом сообщает ресурс Mash в своем Telegram-канале.

"Известный журналист ехал на мотоцикле марки "Триумф" в Москве, но внезапно упал. Предварительно заключение - почувствовал себя плохо, не смог справиться с транспортным средством", - написали в сети. Также там отметили, что он пережил клиническую смерть, но медики боролись за его жизнь.

Позже стало известно, что 59-летний Доренко умер в результате ДТП на Николоямской улице в Москве.

Сергей Доренко - российский журналист, теле- и радиоведущий, комментатор, продюсер. Главный редактор радиостанции "Говорит Москва".

Как сообщал "Апостроф", 8 марта в селе Струмовка Волынской области в ДТП погиб известный местный журналист ТРК "Аверс" Юрий Яцюк.

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