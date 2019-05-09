Появились первые подробности смерти Доренко и видео ДТП

В сети появились фото и видео с места смертельной аварии в Москве, в которой в четверг, 9 мая, погиб журналист Сергей Доренко.

Об этом сообщает ресурс Mash в своем Telegram-канале

"Место падения Сергея Доренко с мотоцикла. Сейчас там работает полиция", - написали в сети и разместили фото.



Также в интернете опубликовали видео момента аварии, в которой погиб Доренко. Уточняют, что ему стало плохо, когда он ехал на своем мотоцикле.

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Свои соболезнования уже выразил российский журналист Алексей Венедиктов.

"Мои соболезнования семье Сережи Доренко, детям, друзьям", - написал он, также опубликовал и подробности трагедии.

"По информации экипажа 768. Со слов сотрудников ГИБДД обстоятельства ДТП: В 18 часов 20 минут мотоциклист следовал на мотоцикле Триумф BONNEVILLE ГРЗ 8897ВМ77 по Садовому кольцу, внутренняя сторона в 3 полосе движения, в районе дома 71 по ул. Земляной вал мотоциклист потерял управление мотоциклом, совершил выезд на встречную полосу и совершил столкновение с бетонным ограждением. Бригада скорой помощи №905728205 констатировала клиническую смерть мотоциклиста. Умерший мотоциклист Доренко Сергей Леонидович 18.10.1959 г.р.", - написал Венедиктов.

Как сообщал "Апостроф", 8 марта в селе Струмовка Волынской области в ДТП погиб известный местный журналист ТРК "Аверс" Юрий Яцюк.