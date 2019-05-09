Снайпер ВСУ уничтожил российского оккупанта под Донецком: видео

Украинские силовики отчитались о ликвидации очередного боевика на востоке Украины.

Как сообщает "Цензор.НЕТ", на этот раз украинским снайпером был ликвидирован диверсант в районе Донецкого аэропорта.

На кадры попали двое российских оккупантов, которые вышли на свои позиции на холме. Когда один из них остановился, украинский снайпер совершил точный выстрел, после которого боевик упал.

"Подтверждаю попадание", - заявил один из украинских бойцов за кадром.

Напомним, что боевики на Донбассе в ходе допроса избили до смерти своего информатора, работающего в Службе безопасности Украины, о чем в своем видео рассказал экс-наемник ДНР Александр Агафонов, сбежавший в Россию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика НВФ Александра Сычева по кличке "Рокер".