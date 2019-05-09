Украинец погиб на популярном курорте на Карибах: фото и подробности трагедии

В Доминиканской республике из-за наезда лодки погиб 27-летний украинец Алексей Кушнир.

Об этом сообщает издание Gazeta.ua.

Трагедия произошла 27 апреля во время снорклинга (вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой - ред.) в Карибском море, когда Алексей из Винницы со своей невестой Ярославой Мельничук поехали на экскурсию на остров Саона.

"Поездка в Доминикану была нашей давней мечтой. Мы никогда не хотели банального свадебного путешествия. Поэтому решили, что это будет наш досвадебный пробный отпуск для хороших фото и видео. Мы жили в гостинице городка Баваро. На 27 апреля у нас была запланирована экскурсия на остров Саона. Туда поплыли на лодке из курортного поселка Байяибе. В 20 метрах от берега была остановка для снорклинга. Большая часть туристов прыгнули в воду, чтобы поплавать с масками и посмотреть на риф. Неожиданно, просто неоткуда, взялась моторная лодка, двигавшаяся на большой скорости. Именно она совершила наезд на Лешу", - рассказала невеста погибшего.

Парень скончался на месте от болевого шока и большой кровопотери. Он получил резаные раны головы и спины.

"Я находилась в лодке и только на пару секунд отвернулась, чтобы поставить телефон. Однако, когда подняла голову, то увидела как синий океан становится красным от крови. Далее только помню свой крик, неистовую боль и отчаяние, ведь океан забрал его на моих глазах. Я ничего не могла сделать, только кричать, в надежде, что он меня услышит", - рассказала девушка.

По ее словам, жертв могло быть и больше, в воде туристов было достаточно много.

"Однако, как потом заметило большинство группы, он как бы защитил собой всех остальных. Мы всегда были вместе, он меня оберегал. Однако на этот раз он меня не взял с собой. Когда туристы уже находятся в воде, другие лодки не имеют права близко приближаться. Если даже и проплывают рядом, то на очень малой скорости, и главный большой винт не работает", - объяснила Ярослава.

После инцидента водителя катера сразу забрали в полицию и взяли под стражу.

"В дальнейшем будут вести расследование. Наняли адвоката. Консул Украины будет следить и управлять этим процессом. На днях должно состояться первое судебное слушание", - добавила Ярослава.

Девушка рассказала, что они планировали осенью пожениться. Хотели отпраздновать небольшое свадьбы в кругу родных людей.

"Мой Леша говорил: "Киса, запомни, счастья любит тишину. Никогда никому ничего не рассказывай. Есть ты и я". Все эти 8 лет вместе были лучшими в нашей жизни. Для счастья нам просто нужно было быть вместе. Мы много путешествовали и всегда снимали видео о нашем отдыхе, особенно хорошие кадры Леша делал с квадрокоптера. Он монтировал небольшой фильм о нас, который хотели показать на свадьбе. Но, к сожалению, этого уже никто не увидит", - ответила Ярослава.

Алексей Кушнир последние несколько месяцев работал в департаменте маркетинга города и туризма Винницкого горсовета. В городе был известным видеооператором. Имел большой видеоархив о Виннице. Вместе с командой Galan art, делал много свадебных съемок.

"Алексей увлекался аэросъемки. Ею он хотел показать насколько красивой наша земля с высоты птичьего полета. Часто снимал с кадрокоптера видеоролики для винницкого информационного портала "Башня". Недавно командой снимали свадьбу на греческом острове Санторини. Летом планировали лететь в Азию", - рассказал коллега погибшего Константин Галан.

Алексей Кушнир любил путешествия и экстремальные виды отдыха.

"Лешик был ходячей "Википедией", как мы шутили. Всегда знал ответы на все вопросы и это подтверждал научными фактами. Был очень умный, энергичный, понимал в технике и вообще имел золотые руки. В нашей памяти навсегда останется добрым, самым лучшим. Столько добра, сколько он сделал за свои 27 лет, можно и при жизни не успеть. Помочь советом, поддержать в трудную минуту в любое время дня и ночи, спасти и накормить всех бездомных кошек и собак. Он не считал это чем-то особенным, он просто так жил. Потому что счастье в простых вещах", - поделилась подруга Виктория Загрия.

Как сообщал "Апостроф", 14 сентября 2018 года в городе Лодзь (Польша) на стройке трагически погиб украинец.