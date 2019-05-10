RU   UA   EN  

пятница, 10 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

10 мая

14:34
В Украине проходят масштабные учения боевой авиации: фото и видео
14:32
Кличка "Мультик": в сети показали фото юного "груза 200" у боевиков ДНР
14:25
"Зрада" будет зашкаливать: появился прогноз по отношениям с Западом и экономике при Зеленском
14:21
​Суд Киева принял решение по махинатору с акциями Tesla: раскрыта схема мошенника
14:10
Победительница "Голосу країни" стала Заслуженной артисткой Украины: чем отличилась певица
14:03
В Днепре ножом ударили добровольца, воевавшего на Донбассе: подробности от полиции
14:02
США - Словакия: онлайн видео трансляция
14:02
Гибель военных в Киеве: появились новые фото и заявление полиции
13:59
Как кадровые российские военные уничтожали деревню на Донбассе: рассказ участника
13:56
Где смотреть онлайн Шахтер - Александрия: расписание трансляций
13:29
Украина не получит финпомощь, если вовремя не запустит рынок электроэнергии - СМИ
13:26
​Украинская разведка купила новые авто с сейфами: фото и цена
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Кличка "Мультик": в сети показали фото юного "груза 200" у боевиков ДНР

пятница, 10 мая 2019, 14:32
переглянути новину українською

На Донбассе погиб боевик незаконных вооруженных формирований по прозвищу "Мультик", которому было всего 21 год.

Об этом написал блогер NecroMancerу себя в Twitter-аккаунте.

Он отметил, что погиб юный боевик в районе оккупированной Горловки.

"Григоров Богдан Олегович "Мультик" (Константиновка, 19/02/98) погиб 07/05/19 в районе Горловки", - отмечает блогер.

Согласно данным блогера, Богдан Григоров был сиротой, из родных у него была только бабушка, проживающая в Константиновке Донецкой области.

Сепаратистский ресурс "Самооборона Горловки" сообщает, что "Мультик" вступил на "службу" к боевикам еще до совершеннолетия, в 2014-2015 году и лишь недавно "оформился" в одном из подразделений НВФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик из Алчевска 1994 года рождения Игорь Расенчук, который убивал украинских военнопленных в Горловке, "сдал" своего отца-сапера боевиков.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: