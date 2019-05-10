Кличка "Мультик": в сети показали фото юного "груза 200" у боевиков ДНР

На Донбассе погиб боевик незаконных вооруженных формирований по прозвищу "Мультик", которому было всего 21 год.

Об этом написал блогер NecroMancerу себя в Twitter-аккаунте.

Он отметил, что погиб юный боевик в районе оккупированной Горловки.

"Григоров Богдан Олегович "Мультик" (Константиновка, 19/02/98) погиб 07/05/19 в районе Горловки", - отмечает блогер.

Согласно данным блогера, Богдан Григоров был сиротой, из родных у него была только бабушка, проживающая в Константиновке Донецкой области.

Сепаратистский ресурс "Самооборона Горловки" сообщает, что "Мультик" вступил на "службу" к боевикам еще до совершеннолетия, в 2014-2015 году и лишь недавно "оформился" в одном из подразделений НВФ.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик из Алчевска 1994 года рождения Игорь Расенчук, который убивал украинских военнопленных в Горловке, "сдал" своего отца-сапера боевиков.