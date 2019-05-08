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Убийца украинских военнопленных "слил" данные про своего отца-боевика из Луганска: фото

среда, 08 мая 2019, 15:58
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Боевик из Алчевска 1994 года рождения Игорь Расенчук рассказал у себя в социальной сети, что его отец также "служит" в составе НВФ, и тем самым помог пополнить базу "Миротворец" новым профилем.

Об этом сообщил блогер NecroMancerу себя в Twitter-аккаунте.

По мнению блогера, после такого поста молодого боевика в случае смерти "забудут" включить в список боевых потерь.

"Ну, этот точно будет по разряду "потерь нет" проходить. Сынок - молодец, папаню сдал, его на "Миротворце" до сих пор не было", - отметил Necro Mancer.

Боевик отметил, что его отец подорвался на мине неподалеку от Луганска и сейчас находится в больнице оккупированного города. Пользователи под постом высмеяли ситуацию.

На сайте "Миротворец" отмечается, что Игорь Расенчук входил в состав группировок "Призрак" и "Каскад", замеченных в боях с защитниками Украины близ города Дебальцево. Известно, что он расстреливал украинских военнослужащих, взятых в плен боевиками и получил награду из рук главаря группировки казаков на Донбассе Козицына. В 2015 году Расенчук уехал в аннексированный Крым, город Севастополь.

Как сообщал "Апостроф", 7 мая украинские военнослужащие на Донбассе ликвидировали боевика НВФ Александра Сычева по кличке "Рокер". В 2017 году в районе Светлодарской дуги был ликвидирован отец "Рокера", который также "служил" в НВФ.

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