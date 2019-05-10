Стало известно о внезапной смерти бойца ВСУ: названа фамилия

Пресс-служба 14-й Отдельной механизированной бригады сообщила о смерти украинского военного Степана Ковалишина, который защищал страну в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины.

В пресс-службе бригады в Facebook говорится, что солдат скончался во время отпуска, когда находился в родной Волынской области.

"С грустью сообщаем, что скоропостижно скончался наш собрат солдат Степан Ковалишин, который находился в отпуске по месту жительства на Гороховщины Волынской области.

С нами Степан Владимирович прослужил почти год и за это время мы многое пережили вместе... К сожалению, в этом несовершенном мире приходится переживать такие скорбные мгновения...

Командование и личный состав воинской части выражают искренние соболезнования семье и близким нашего собрата", - говорится в сообщении.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в зоне военного конфликта на Донбассе умер Сергей Шершак, командир роты 130-го отдельного разведывательного батальона.