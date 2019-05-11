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Под Львовом произошло смертельное ДТП с участием сотрудника СБУ: первые подробности

суббота, 11 мая 2019, 23:56
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Во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадал сотрудник местного управления Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что авария произошла в городе Новый Раздел. Автомобиль ВАЗ, под управлением 26-летнего местного жителя, вылетел на встречную полосу. Здесь он на всех парах врезался в автомобиль Mercedes, за рулем которого сидел сотрудник СБУ.

В результате аварии водитель ВАЗ погиб, а второй водитель получил травмы.

Территориальным управление ГБР начато досудебное расследование по ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Как сообщал "Апостроф", ранее под Львовом произошло жуткое ДТП с микроавтобусами, в результате которого два человека погибли и пятеро получили травмы.

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