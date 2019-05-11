В Донецке засветили "спецназовца" боевиков, ликвидированного на Донбассе: фото

В четверг, 9 мая, в День победы во Второй мировой войне в оккупированном Донецке прошла акция "Бессмертный полк", в ходе которой в объективы камер сепаратистских СМИ попал ликвидированный на Донбассе "спецназовец" так называемой ДНР.

Его фото опубликовал блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Дьяченко Валерий Иванович "Лека" (Донецк, 16/02/59) стал "груз 200" в 2018 году (дата и обстоятельства смерти требуют уточнения)", - подписал фото блогер.

Известно, что боевик входит в базу "Миротворец" и судя по фото, был ликвидирован в 2018 году. Правда о том, что боевик ликвидирован, в базе не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Донецке на фото во время акции "Бессмертного полка" засветился таинственный главарь боевиков ДНР.