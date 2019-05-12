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​Дома уйдут под воду: эколог предупредила Украину об угрозе глобального потопа

воскресенье, 12 мая 2019, 21:14
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Глобальное потепление может кардинально изменить карту Украины еще до конца столетия, а дома украинцев начнут просто уходить под воду.

Об этом заявила руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив "Екодія" Анна Акерман, сообщает "Обозреватель".

Во-первых, по словам эколога, глобальное потепление может привести к сокращению запасов пресной воды.

"На самом деле, Украина не богата водными ресурсами. И тут очень большие угрозы", - предупредила она.

Во-вторых, добавила Акерман, изменение климата приведет к поднятию уровня Мирового океана и уровня морей.

"Мы в прошлом году провели уникальное исследование, которого показало, что у нас могут быть затоплены сотни тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в прибрежных зонах Украины, Черного и Азовского морей. Затопленные дома могут быть", - рассказала эксперт.

По ее данным, это может произойти еще до конца 21 столетия.

"Но до конца столетия – это что, долго? Это одно поколение. Те, кто сегодня рождается, они уже могут жить в совсем другом мире и увидеть, как их дом просто уйдет под воду", - отметила Акерман.

Как сообщал "Апостроф", в ближайшее время нашу планету ожидает глобальное потепление, о чем заявили специалисты NASA, которые подтвердили точность недавно полученных данных.

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