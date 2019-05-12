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Порошенко наградил скандального экс-регионала

воскресенье, 12 мая 2019, 18:35
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Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени экс-нардепа от Партии регионов, скандального застройщика Игоря Лысова.

Об этом написал бывший журналист и кандидат в президенты Дмитрий Гнап на своей странице в Facebook.

Соответствующий указ от 4 мая размещен на сайте президента.

Отмечается, что Лысова и других награжден "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

"Лысов - бывший нардеп от Партии регионов двух созывов. Скандальный застройщик. В 2009 году стал известным из-за того, что его пасынок с ножом напал на водителя поливочной машины в Киеве. Пасынок гонял ночью по городу на джипе и коммунальный транспорт ему очень мешал. Дело пасынка, ожидаемо, замяли", - пишет Гнап.

По его словам, после этого Лысов просил разрешения построить храм в Киеве.

"Жители Голосеевского района на общественных слушаниях позволили с условием, чтобы храм был Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Лысов пообещал. А, когда храм построили, Лысов передал его Московскому патриархату", - отмечает бывший журналист.

Он также напоминает, что к 2015 году Генпрокуратура возбудила дело из-за масштабной строительной аферы застройщиком "Лико-Град", владельцем которой является Лысов.

"Юрий Луценко, чем завершилось дело? Лысова наказали орденом?", - пишет Гнап.

Как сообщал "Апостроф", 9 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о присвоении звания Героя Украины председателю СБУ Василия Грицака, на что отрицательно отреагировали в сети.

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