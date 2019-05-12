В Киеве пьяный водитель "китайца" устроил жесткое ДТП: фото и видео

В воскресенье, 12 мая, в Киеве произошла двойная авария с пострадавшими.

Об этом сообщает Информатор.

Все началось с того, что на дороге столкнулись Nissan и Volkswagen. А уже во время оформления ДТП в один из автомобилей на полном ходу врезался SsangYong. От удара Volkswagen отбросило в стену. Вскоре выяснилось, что водитель SsangYong был пьян.

В аварии водитель SsangYong получил серьезные травмы головы, его поместили в карету скорой помощи и увезли в больницу. Во время удара в Volkswagen сидел мужчина, который заполнял материалы по прошлой аварии. К счастью, он отделался лишь испугом.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом женщина устроила жесткое ДТП на дорогом внедорожнике.