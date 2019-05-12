RU   UA   EN  

воскресенье, 12 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

12 мая

11:01
Опубликовано мощное видео учений морского спецназа ВСУ
10:59
В России озвучили дерзкое заявление по Донбассу
10:48
Лучшие поздравления с Днем матери: открытки, стихи, поздравления в прозе и видео
10:35
Умерла одна из главных звезд сериала "Твин Пикс"
10:29
Глава ПЦУ высказался об опасном конфликте с Филаретом
10:21
В Киеве пьяный водитель "китайца" устроил жесткое ДТП: фото и видео
09:56
Хакеры устроили провокацию против начальника Генштаба Украины
09:50
Украинский карикатурист метко пошутил про Путина-хоккеиста
09:40
Путин дико оконфузился во время игры в хоккей: опубликовано видео
09:28
Украинский "враг Трампа" ответил на обвинения из США
09:26
Остерегайтесь гроз: опубликован актуальный прогноз погоды
08:57
В Москве отменили прощание с погибшим Доренко: подробности скандала
Все новости

В Киеве пьяный водитель "китайца" устроил жесткое ДТП: фото и видео

воскресенье, 12 мая 2019, 10:21
переглянути новину українською
Фото: Информатор

В воскресенье, 12 мая, в Киеве произошла двойная авария с пострадавшими.

Об этом сообщает Информатор.

Все началось с того, что на дороге столкнулись Nissan и Volkswagen. А уже во время оформления ДТП в один из автомобилей на полном ходу врезался SsangYong. От удара Volkswagen отбросило в стену. Вскоре выяснилось, что водитель SsangYong был пьян.

В аварии водитель SsangYong получил серьезные травмы головы, его поместили в карету скорой помощи и увезли в больницу. Во время удара в Volkswagen сидел мужчина, который заполнял материалы по прошлой аварии. К счастью, он отделался лишь испугом.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом женщина устроила жесткое ДТП на дорогом внедорожнике.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Завораживаю­щее зрелище: в Киеве цветут магнолии, эксклюзивные фото

Рейдерство на Печерских холмах: как ушлые дельцы гаражный кооператив отжать пытаются

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: