Под Киевом женщина устроила жесткое ДТП на дорогом внедорожнике: фото и видео

В ночь на 12 мая в Софиевской Борщаговке под Киевом внедорожник Toyota FJ Cruiser снес столб и влетел в толстое дерево.

Как сообщает "Информатор", девушка, которая была за рулем автомобиля, чудом не пострадала. Она отделалась легкими травмами.

По словам очевидцев, Toyota выехала на огромной скорости со стороны Окружной дороги на улицу Пушкинскую. Спускаясь в сторону частного сектора девушка потеряла управление над транспортным средством, после чего задела дорожный знак, снесла бетонный столб и на полном ходу врезалась в дерево.

Если бы не эти препятствия, то автомобиль бы влетел в работников нескольких МАФов, которые находились на его пути.

Свидетели рассказывают, что девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения, но патрульные эту информацию не подтвердили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что во Львовской области произошло ДТП, в котором пострадал сотрудник местного управления Службы безопасности Украины.