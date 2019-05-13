Хватило считанных секунд: под Одессой произошло смертельное ЧП с ребенком

В понедельник, 13 мая, под Одессой (село Шевченково Килийского района) в бассейне утонул 6-летний мальчик.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко, рассказав подробности случившейся трагедии.

"Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребенком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным, считанных секунд хватило, чтобы ребенок погиб... Известно, что семья благополучная", - написал он.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Как сообщал "Апостроф", ранее маленькая девочка погибла страшной смертью под Одессой. Она сгорела заживо в автомобиле.

Кроме того, под Одессой 8-летний мальчик умер во время несложной операции.