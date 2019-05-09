Приманка для доверчивых: появилась меткая карикатура на путинские паспорта для Донбасса

Украинский карикатурист Андрей Петренко представил новую работу, посвященную решению российского президента Владимира Путина выдавать гражданство РФ жителям оккупированных территорий Донбасса.

Новую карикатуру художник опубликовал на своей странице в Twitter.

На рисунке изображен сам Путин, который выглядывает из кустов и держит приманку в виде паспорта, в который вложены российские рубли. Автор намекает, что российский президент хочет привлечь украинских граждан при помощи возможной финансовой выгоды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правительство Украины признало незаконными и недействительными паспорта, которые Российская Федерация будет выдавать гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса.