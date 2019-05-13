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Под Винницей отец годами насиловал малолетнюю дочь

понедельник, 13 мая 2019, 14:07
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В Винницкой области правоохранители задержали мужчину, который насиловал свою малолетнюю дочь.

Об этом сообщают УНН.

Мужчина 1964 года рождения, которого подозревают в преступлении, проживает в селе Козятин. Его подозревают в регулярном сексуальном насилии собственной дочери 2007 года рождения.

По данным следствия, первый раз насилие над девочкой отец, вероятно, сделал еще в 2016 году. Мужчину подозревают в том, что с тех пор он неоднократно издевался над ребенком, угрожая ей силой.

Мужчина задержан, ему сообщено о подозрении по части 4 статьи 152 УК Украины (изнасиловании малолетней).

Как сообщал "Апостроф", в Житомирской области полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

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