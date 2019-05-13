Украинка погибла страшной смертью на популярном курорте

На Мальдивских островах автобус сбил насмерть украинскую туристку.

Об этом сообщает издание Maldives Independent.

Инцидент произошел в пригороде столицы Мале под названием Хулхумале. Там, недалеко от АЗС, автобус с туристами совершил наезд на 31-летнюю девушку из Украины, которая гуляла вместе с подругой.

Отмечают, что транспортное средство было неуправляемым и внезапно начало ехать в сторону девушек. Они пытались убежать, но нога украинки застряла и автобус переехал ее, после чего врезался в кусты.

По словам местных правоохранителей, инцидент произошел из-за того, что водитель уснул за рулем. Никто из туристов, которые находились в самом автобусе, не пострадал. Водителя взяли под стражу.

После аварии генеральный директор Мальдивской транспортно-подрядной компании (MTCC) Хасан Шах принес извинения и пообещал, что после трагедии руководство компании проведет специальное обучение водителей, работающих на данном маршруте.

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