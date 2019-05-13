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​Выбьем до границы: экс-командующий ООС заявил о готовности ВСУ взять Донбасс

понедельник, 13 мая 2019, 09:29
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Бывший командующий Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ВСУ в силах освободить оккупированный Донбасс в течение суток.

Об этом он сообщил в интервью ТСН.

Наев также отметил, что сейчас перед украинскими бойцами не стоит задача полного освобождения неподконтрольных территорий.

"Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры", - сказал Наев.

При этом пока что у ВСУ нет планов по возвращения городов, которые согласно "Минским соглашениям" должны находиться под контролем Украины: Дебальцево, Докучаевск и другие менее населенные пункты.

"ООС имеет, прежде всего, стабилизационную функцию, чтобы контролировать врага и занять выгодные позиции. Государство определило, что основной путь получения нашей победы - политико-дипломатический", - отметил он.

"По поводу освобождения (оккупированных земель), не стояло задачи обязательно что-то освободить. Стояла задача улучшения тактического положения, то есть получить такое положение, которое бы давало преимущество над врагом: занять господствующие высоты, отвести дальше от населенных пунктов и снизить боевую активность врага, лишить его права огневого превосходства", - добавил Наев.

Как сообщал "Апостроф", Наев сообщил, что на оккупированном Донбассе сегодня находится 35 тысяч российских военных, в Крыму - 40 тысяч.

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