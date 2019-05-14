Отравление газом в школе под Житомиром: опубликованы подробности и видео с места опасного инцидента

Общее количество школьников, получивших отравление в школе под Житомиром, составляет 33 ребенка, причем 8 человек – в реанимации, пять попали в больницу и 20 остаются на домашнем лечении.

Об этом сообщает ТСН.

"У нас восемь детей, все поступили в тяжелом состоянии. У них признаки отравления токсического действия неизвестных газов", - цитирует издание слова анестезиолога-реаниматолога Коростышевской районной больницы Дениса Кусняка.

Отмечается, что ЧП произошло на третьем уроке. В какой-то момент десятки учеников вдруг начали кашлять и задыхаться. Некоторые дети даже теряли сознание. Всех школьников немедленно эвакуировали, но у 33 человек все же диагностировали токсическое отравление.

Вскоре учителя нашли в туалете черный баллончик, без надписи. По камерам наблюдения удалось выяснить трех причастных к ЧП: восьмиклассники распылили газ в туалете.

Как сообщал "Апостроф", ранее десятки школьников в Черкассах попали в больницу после отравления.