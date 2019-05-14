Появилось полное видео катастрофы пассажирского самолета в Шереметьево

В сети появилось полное видео посадки воздушного борта Sukhoi Superjet в московском аэропорту Шереметьево в момент катастрофы 5 мая.

Запись была опубликована в YouTube-канале "U News: Бушующий мир".

Видео было сделано на панорамную камеру и у пользователей таким образом появилась возможность отследить весь момент посадки. Видно, что самолет SSJ перед тем как окончательно сесть, несколько раз ударился о взлетную полосу носовой и задней частью.

"Появилось полное видео посадки SU-1492 "Сухой Суперджет" в Шереметьево. На кадрах хорошо видно, как самолет перед взрывом топливных баков несколько раз подпрыгнул на взлетно-посадочной полосе", - говорится в подписи к видео.

Также отмечается, что запись была сделана с ракурса, который раньше не был доступен. С этого угла обзора видно, как пассажиров пытаются эвакуировать.

"Добавился ракурс эвакуации пассажиров с левого борта лайнера", - сообщили в издании.

Как сообщал "Апостроф", 13 мая в Москве (РФ) было завершено опознание тел всех погибшихво время пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая.