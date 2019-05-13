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В России сделали важное заявление по катастрофе "Сухого" в Москве
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В России сделали важное заявление по катастрофе "Сухого" в Москве

понедельник, 13 мая 2019, 10:20
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В Москве (РФ) были опознаны тела всех погибших во время пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая.

Об этом сообщило издание "РИА Новости" со ссылкой на источники в экстренных службах.

Отмечается, что опознавали погибших с помощью процедуры молекулярной идентификации тел. В данный момент сотрудники Следственного комитета РФ и других служб оформляют экспертные заключения относительно времени и причин их смерти.

"Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена. Все тела идентифицированы, проводится оформление экспертных заключений", — заявил собеседник агентства.

Как сообщал "Апостроф", ранее московский аэропорт Шереметьево обнародовал поминутную хронологию катастрофы с самолетом Sukhoi Superjet 100. Согласно версии аэропорта, после возгорания самолета пожарные расчеты и спасатели аэропорта прибыли на место происшествия с опережением государственных нормативных требований.

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