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Погибали прямо в креслах: появились жуткие детали катастрофы в Шереметьево

суббота, 11 мая 2019, 19:25
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У пассажиров, которые погибли в жуткой авиакатастрофе в "Шереметьево" не было шансов выжить. Они умерли прям в креслах самолета, даже не успев расстегнуть ремни безопасности.

Об этом сообщает ТАСС.

"Они не успели даже расстегнуть ремни, погибли от отравления продуктами горения в своих креслах. Кто-то, возможно, потерял сознание при ударах самолета о взлетно-посадочную полосу. Причины смерти всех погибших сейчас устанавливаются", - пишет издание.

Что касается тех, кому удалось спастись, то они еще до остановки самолета смогли перебраться в переднюю часть лайнера.

Кроме того, полученные данные в корне противоречат утверждению о том, что забиравшие свои чемоданы пассажиры помешали эвакуации из горящего самолета.

Подробнее об этой трагедии, читайте в материале "Апострофа": Жуткая авиакатастрофа в Шереметьево: фото, видео и все подробности.

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