ВСУ понесли тяжелые потери на Донбассе

С начала суток вторника, 14 мая, в зоне военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

На данный момент известно, что боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. А именно: в районе Лебединского, Водяного, Майорска, Новозвановки и Шум.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-командующий ООС Сергей Наев заявил о готовности ВСУ взять Донбасс.