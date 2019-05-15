Стало известно о продвижении ВСУ и занятии новых позиций на Донбассе

Подразделения Вооруженных сил Украины провели на Донбассе успешную операцию и сумели продвинуться вперед на линии разграничения.

Об этом на своей странице в Facebook пишет волонтер Юрий Мысягин.

Как отмечается, операция была запланирована еще с конца зимы, а проведена в апреле-мае пехотным батальоном одной из бригад ВСУ.

"Вся сложность заключалась в том, что операция одновременно проводилась сразу в двух направлениях: на правом и левом фланге. На 14 мая батальон продвинутся вперёд на одном из флангов на 1500 метров, на другом 900 метров. Весна, тепло, земля мягкая, рыть землю на новых позициях легко - пехота оживилась", – пишет Мысягин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывший командующий Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ВСУ в силах освободить оккупированный Донбасс в течение суток.