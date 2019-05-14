На Донбассе погиб 25-летний боец "Питбуль": видео

Стало известно имя погибшего во вторник, 14 мая, на Донбассе военнослужащего ВСУ.

Его называют в Facebook-сообществе 4.5.0 UA, публикуя видео с участием погибшего.

"Утром Антон Викторович Питбуль написал в Фейсбуке: "Погибнуть в бою - ЧЕСТЬ!!!". А днем его убил снайпер российских оккупантов. Он был героем видео "Ведьма и Питбуль из Донбасса", где вместе с Яной Червоной на своем посту они рассказывали о жизни и войну. Яна "Ведьма" погибла во время артобстрела 2 апреля. Теперь ушел и "Питбуль". Его имя - Антон Викторович Безверхний, 25 лет, гранатометчик 46 ОШБ ВСУ "Донбасс - Украина". Спасибо за службу!" – говорится в подписи к кадрам, на которых боец рассказывает о своем первом опыте участия в войне на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети впервые опубликовали интервью с погибшей украинкой с позывным "Ведьма".