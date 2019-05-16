В Киеве поймали парочку криминальных "долгоносиков": фото

В Киеве "на горячем" был задержан вор-рецидивист, который грабил автомобили, с ним задержали также ранее судимого сообщника.

Об этом рассказали в паблике "Киев оперативный" в Facebook.

В паблике напомнили о предыдущем правонарушении указанного вора и после задержания он почему-то оказался на свободе и снова принялся за уголовную деятельность.

"Шоу уголовных Долгоносиков продолжается. Этот господин с забавным носом - Смитюха Дмитрий Иванович, 1982 года рождения. Он уже попадал в нашу ленту, тогда он с другом сканером открыли машину Chery и похитили оттуда сумку с вещами, документами и техникой", - сообщили в посте.

В этот раз он взял с собой сообщника и вместе злоумышленники воспользовались популярной схемой грабежа автомобилей. Однако полиция была неподалеку и сумела их задержать.

"Теперь же он взял другого друга, также судимого за кражи - Джегереная Давида Вахтанговича, 1979 года рождения. Решили воспользоваться другой, не менее популярной, темой - прокололи колесо в автомобиле Mitsubishi. Когда водитель начал ехать - услышал звук, вышел посмотреть, а они украли его портфель с планшетом и документами. Не повезло в том, что все это видели работники полиции, которые с легкостью задержали "старых знакомых", - отметили в паблике.

Как сообщал "Апостроф", ранее на камеру наблюдения, установленную на Дарницком рынке в Киеве, попала парочка опытных воров, которые украли у женщины кошелек.