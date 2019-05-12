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​В сети показали видео с опытными ворами, "работающими" на рынках в Киеве

воскресенье, 12 мая 2019, 18:09
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На камеру наблюдения, установленную на Дарницком рынке в столице, попала парочка опытных воров, которые украли у женщины кошелек.

Соответствующее видео публикует "Киев Оперативный".

"Внимание! Розыск! Сегодня на Дарнице, в одной из торговых точек, был украден кошелек. Может, кто знает этих двоих?", - говорится в сообщении.

На видео видно, как неизвестный мужчина, явно не собираясь ничего покупать, наматывает круги вокруг одной из торговых точек. Позже к нему подошла женщина.

Напомним, в Киеве также объявили в розыск парочку наглых воров. Так, двое неизвестных в киевском супермаркете Metro украли мобильный телефон iPhoneX, фото их лиц, а также автомобиля опубликованы в публичном доступе.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали банду преступников, которые грабили квартиры, подбирая ключи и взламывая двери. Их поймала полиция сразу после преступления, когда воры упаковывали похищенные вещи в автомобиль.

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